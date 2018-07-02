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Порошенко вніс в Раду закон про
Податок на виведений капітал

Порошенко вніс в Раду закон про Податок на виведений капітал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:15

Порошенко вніс в Раду закон про Податок на виведений капітал

Пропонуємо до обговорення:
Це сталося на зустрічі президента з бізнесом.

Дивися повний текст Порошенко вніс в Раду закон про Податок на виведений капітал.
R2
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