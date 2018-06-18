Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність навести порядок у лотерейному бізнесі в Україні.
Дивися повний текст З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:16
З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:16
давноооо пора подрезать этот источник нелегального дохода для ментов
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