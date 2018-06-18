RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
З лотерейного бізнесу
почнуть стягувати податки

З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:16

З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив про необхідність навести порядок у лотерейному бізнесі в Україні.

Дивися повний текст З лотерейного бізнесу почнуть стягувати податки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 83014
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 17:16

давноооо пора подрезать этот источник нелегального дохода для ментов
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3173
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 949 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:41

Не удивлюсь, если этот бизнес принадлежит одному из слуг народа
link654
 
Повідомлень: 535
З нами з: 14.05.09
Подякував: 1 раз.
Подякували: 82 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
З липня в Україні почнуть округляти чеки при розрахунку...
R2 » Вів 26 чер, 2018 12:55
4 134
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 чер, 2018 09:51
Faceless
Tesla закриває частину бізнесу - ЗМІ 1, 2
R2 » П'ят 22 чер, 2018 12:45
11 869
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 чер, 2018 17:19
Мизантрóп
Самозайняті українці недоплачують податки
R2 » Пон 18 чер, 2018 12:40
3 157
Переглянути останнє повідомлення
Пон 18 чер, 2018 15:00
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (10198)
06.07.2018 22:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.