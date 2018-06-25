У Білорусі створили перший в світі безпілотний самоскид...

Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:16

Во-первых, не "создали", а только готовятся создать.

Во-вторых, не первый в мире. И даже не второй.



Правдивый заголовок должен был звучать "В Беларуси собираются создать первый в мире беспилотный БелАз".

Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...