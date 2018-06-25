Новий кар'єрний самоскид з вантажопідйомністю 130 тонн буде оснащений системою автономного управління.
Дивися повний текст У Білорусі створили перший в світі безпілотний самоскид (фото).
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:12
У Білорусі створили перший в світі безпілотний самоскид...
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Дивися повний текст У Білорусі створили перший в світі безпілотний самоскид (фото).
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:12
прямо-таки сантиметров? Насколько помню жпс технологически не способна пока обеспечить точность в метр. Если добьются, будет шикарно. Удачи, ребята
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:16
Во-первых, не "создали", а только готовятся создать.
Во-вторых, не первый в мире. И даже не второй.
Правдивый заголовок должен был звучать "В Беларуси собираются создать первый в мире беспилотный БелАз".
Страна-404: их не было в Крыму, их нет на Донбассе, их нет на Олимпиаде, их нет в G7...
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