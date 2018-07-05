Тривалість тестового періоду — 3 місяці, за результатами яких ухвалять рішення про майбутній підход.
Дивися повний текст В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть використовувати розпізнавання облич.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:17
В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть використовувати розпізнавання облич.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:17
полагаю, что электронный тикет показывать будет надо. А как же подтвердить свое право на место? Но в любом случае - честно говоря, это офигенно!
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