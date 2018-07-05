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В аеропорту Сіднея замість
паспортів будуть...

В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:17

В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть...

Пропонуємо до обговорення:
Тривалість тестового періоду — 3 місяці, за результатами яких ухвалять рішення про майбутній підход.

Дивися повний текст В аеропорту Сіднея замість паспортів будуть використовувати розпізнавання облич.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:17

полагаю, что электронный тикет показывать будет надо. А как же подтвердить свое право на место? Но в любом случае - честно говоря, это офигенно!
PSPoldman
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