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ЄС виділив 146 млн євро на автодорогу, що сполучає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:58
Пропонуємо до обговорення:
Цей проект збільшить територіальну цілісність цієї частини Польщі та покращить сполучення з сусідніми країнами.
Дивися повний текст ЄС виділив 146 млн євро на автодорогу, що сполучає Польщу з Україною
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R2
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:58
отличная новость. Станет еще лучше ездить!
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PSPoldman
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