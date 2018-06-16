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ЄС виділив 146 млн євро на
автодорогу, що сполучає...

ЄС виділив 146 млн євро на автодорогу, що сполучає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:58

ЄС виділив 146 млн євро на автодорогу, що сполучає...

Пропонуємо до обговорення:
Цей проект збільшить територіальну цілісність цієї частини Польщі та покращить сполучення з сусідніми країнами.

Дивися повний текст ЄС виділив 146 млн євро на автодорогу, що сполучає Польщу з Україною.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 18:58

отличная новость. Станет еще лучше ездить!
PSPoldman
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