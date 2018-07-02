Інтерв'ю з головою правління Ощадбанку. Про плани та перспективи одного з найбільших держбанків України (частина 1).
Дивися повний текст Андрій Пишний: наша команда побудувала, по суті, банк у банку.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00
Андрій Пишний: наша команда побудувала, по суті, банк у...
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Дивися повний текст Андрій Пишний: наша команда побудувала, по суті, банк у банку.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00
"Мы потеряли только корпоративный кредитный портфель на сумму порядка $700 миллионов"
"банкиром года по версии авторитетной премии FinAwards2018"
просрал бы больше ярда - стал бы банкиром десятилетия?
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