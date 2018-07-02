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Андрій Пишний: наша команда
побудувала, по суті, банк у...

Андрій Пишний: наша команда побудувала, по суті, банк у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:00

Андрій Пишний: наша команда побудувала, по суті, банк у...

Пропонуємо до обговорення:
Інтерв'ю з головою правління Ощадбанку. Про плани та перспективи одного з найбільших держбанків України (частина 1).

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