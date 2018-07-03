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Нерухомість в Україні: що
відбувається з цінами і в яких...

Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:14

Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом стали з'являтися повідомлення про те, що ціни на житлову нерухомість почали зростати.

Дивися повний текст Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких будинках квартири дешевші.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:14

на Русановке жилье приличное лишь в новостройках и элитных домах (они видны невооруженным глазом). Ну так там и цены под сотню и никто особо не сбрасывает)). А то, что предлагается за 35 тысяч, своих денег уже не стоит.
"Практически по себестоимости"? Там коррупционных 30% как минимум. Работайте, ребята-депутаты))
PSPoldman
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