Останнім часом стали з'являтися повідомлення про те, що ціни на житлову нерухомість почали зростати.
Дивися повний текст Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких будинках квартири дешевші.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:14
Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нерухомість в Україні: що відбувається з цінами і в яких будинках квартири дешевші.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:14
на Русановке жилье приличное лишь в новостройках и элитных домах (они видны невооруженным глазом). Ну так там и цены под сотню и никто особо не сбрасывает)). А то, что предлагается за 35 тысяч, своих денег уже не стоит.
"Практически по себестоимости"? Там коррупционных 30% как минимум. Работайте, ребята-депутаты))
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