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Суд передав в управління
державі колишню резиденцію...

Суд передав в управління державі колишню резиденцію...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:47

Суд передав в управління державі колишню резиденцію...

Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" було арештовано Печерським райсудом 13 липня 2015 року

Дивися повний текст Суд передав в управління державі колишню резиденцію Януковича \"Межигір'я\".
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:47

Там хоть что-то осталось после марадеров?
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