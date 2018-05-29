|
|
Суд передав в управління державі колишню резиденцію...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:47
Пропонуємо до обговорення:
Нагадаємо, майно резиденції "Межигір'я" було арештовано Печерським райсудом 13 липня 2015 року
Дивися повний текст Суд передав в управління державі колишню резиденцію Януковича \"Межигір'я\"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83014
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 06 лип, 2018 19:47
Там хоть что-то осталось после марадеров?
-
link654
-
-
- Повідомлень: 535
- З нами з: 14.05.09
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 82 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор