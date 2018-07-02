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Українцям пояснили, чому
у них маленькі пенсії

Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15

Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення

Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:18

Не надо держать народ за лохов. Покупательная способность пенсий при нынешнем правительстве упала в 3-4 раза. То же можно сказать и о "мизерных" доходах. Ответ напрашивается сам - власть имущие олигархи все больше воруют у населения. И именно
для них и "произошла" "революция гидности". Все тайное становится явным.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 01:35

1. Во время национального дохода в 16к$ 52 миллиона "Лица с паспортами граждан Израиля и других стран" стонали про неэффективность экономики вывозя весь ликвид домой.
2. Приватизировали, Продали, вырезали все предприятия, практически уничтожая науку и любое развитие - обещая лохам "пакращання".
3. Уничтожили, продали весь замкнутый комплекс энергетика-металлургия-машиностроение-С/Х. Средства вывели себе на Родину...
4. Теперь втирают лохам, что сами виноваты - что кушать нечего.
5. Критическим является не система со 100% криминальной вертикалью власти - а власть криминала в госучреждениях, что самостоятельно плодиться бесполым путём.

Пока хоровод одних из самых успешных Израильтян продаёт остатки Украины(Информация официальная от правительства Израиля - которую Порошенко, Ахметов,... оспаривали в суде) - коренное население, по уровню жизни, доходов, .. - поставлено в условия аутсайдеров в Европе, и всё равно ведётся на вой кликуш о "паращанне", а под КМУ, ВР толпы голодных с протянутой рукой просят отдать З/П за рабский тяжкий труд - сравнимой с плевком в рожу... О пенсиях тех, кто строил заводы, на них работал, создавал Государство, ликвидировал Чернобыльскую трагедию, защищал Родину, отдавал последнее, во имя Государства,......- теперь их новые хозяева официально называют пьянью и нищими побирушками...

Всё чаще вспоминает население Нестор Ивановича Махно, или его наиболее известного последователя Аугу́сто Хосе́ Рамо́н Пиноче́т Уга́рте ..., пока своры обезумевших от безнаказанности "космосов" лохотронят и кидают Украину - когда то сравнимой по экономическим возможностям со странами первой категории.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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