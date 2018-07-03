Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15
Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:18
Не надо держать народ за лохов. Покупательная способность пенсий при нынешнем правительстве упала в 3-4 раза. То же можно сказать и о "мизерных" доходах. Ответ напрашивается сам - власть имущие олигархи все больше воруют у населения. И именно
для них и "произошла" "революция гидности". Все тайное становится явным.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:41
Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.
Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.
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