Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15
Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:18
Не надо держать народ за лохов. Покупательная способность пенсий при нынешнем правительстве упала в 3-4 раза. То же можно сказать и о "мизерных" доходах. Ответ напрашивается сам - власть имущие олигархи все больше воруют у населения. И именно
для них и "произошла" "революция гидности". Все тайное становится явным.
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:41
Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.
Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.
Додано: Нед 08 лип, 2018 07:48
Вы правы.
Им уже в 90е пора было брать в руки нарезное оружие, а ещё лучше с оптикой и сокращать поголовье "успешных" приватизаторов и выводителей, а так имения по всему миру украинских "бизнесменов" будоражат разум аборигенов.
Ибо никто как они знают всю подноготную экономики, ценообразования, происхождения добавочной стоимости, и где девается маржа....
А сейчас концентрация этой нечисти достигла таких масштабов, что в Киеве можно и нужно обкладывать полностью кварталы. Вероятно Савченко за украинских пенсионеров в первую очередь думала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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