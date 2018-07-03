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Українцям пояснили, чому
у них маленькі пенсії

Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15

Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії

Пропонуємо до обговорення:
Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення

Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
R2
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Робот новин
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15

Что же это за пенсии , на которые прожить нереально . Абсурд
olgakosuk
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:18

Не надо держать народ за лохов. Покупательная способность пенсий при нынешнем правительстве упала в 3-4 раза. То же можно сказать и о "мизерных" доходах. Ответ напрашивается сам - власть имущие олигархи все больше воруют у населения. И именно
для них и "произошла" "революция гидности". Все тайное становится явным.
ygn
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 13:37

ygn, Уважаемый диванный эксперт. Наверно, Вы забыли, что при власти барыг курс гривне значительно завышен (сильное укрепление гривне без всяких причин). То есть курс к доллару должен был быть в районе 12 гривень за доллар, чтобы выравнять торговый баланс.
Дальше у нас был Донбасс и Крым, из-за которых у нас был отказ доступ в адекватной (ставке) финансирование кредитов (Украины).
И на десерт был "Банкопад". Более половина банков ушло в небетье, очень большое количество денег исчезло, также большая часть не удалось вернуть деньги утрачены в следствие аннексии Крыма и разрушение Донбасского региона.
Данный обменный курс - это не отображение текущей власти, это отображение последствий, которые обрушились на нашу неньку.
И не стоит забывать, что на протяжение нескольких лет падают валюты развивающих стран (Казахстан, Турция и т.п.)

"Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать" (Коко Шанель)
Yuri_Z
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:41

Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.

Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:49

Все вірно сказав міністр. Одна з головних основ тіньової економіки це є корупція на найвищому державному рівні
alexiy82
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 07:48

  AlifeSoft написав:Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.

Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.

Вы правы.
Им уже в 90е пора было брать в руки нарезное оружие, а ещё лучше с оптикой и сокращать поголовье "успешных" приватизаторов и выводителей, а так имения по всему миру украинских "бизнесменов" будоражат разум аборигенов.

Ибо никто как они знают всю подноготную экономики, ценообразования, происхождения добавочной стоимости, и где девается маржа....

А сейчас концентрация этой нечисти достигла таких масштабов, что в Киеве можно и нужно обкладывать полностью кварталы. Вероятно Савченко за украинских пенсионеров в первую очередь думала. :D
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 11:33

Re: Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії

Очень интересно получается. Точно как в фондах. Вложи в фонд деньги, а потом фонд тебе заявит что он банкрот. А если бы вложил деньги в недвигу, то недвига тебе не читала бы лекции о том что это ваши внуки виноваты - типа сталкивают лбами разные поколения. Да и недвига по наследству внукам отошла бы, а не в пользу государству.
Что заработал, то на пенсию и кушать будешь. У Гордона столько недвиги что он и не знает точного числа. Наверно на госпенсию Гордон явно не рассчитывает.

Кстати полезный совет тем кто сдает недвигу до 100 метров в аренду. Если вы на упрощенке второй группе, то вам для легализации перед государством нужно всего то открыть на себя КВЕД 68,20 и прописать его в свидетельство в налоговой. Дополнительных налогов с вас снимать не должны, будете и дальше платить в ЕСВ 22% и налогов 10-20%. Ну еще и % за метраж больший 60 метров.

Но помните, что государство всегда обманывает своих ...(не знаю даже как написать, кто мы для государства), может что то и поменять в правилах игры. Так что есть ли смысл светить сдачу квартиры в аренду, это уже другой вопрос. Государство делает все чтобы содрать с нас, да побольше, побольше.
p_a_l
 
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