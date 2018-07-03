Розмір пенсій повністю відповідає рівню офіційних доходів населення
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 06 лип, 2018 20:15
Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:18
Не надо держать народ за лохов. Покупательная способность пенсий при нынешнем правительстве упала в 3-4 раза. То же можно сказать и о "мизерных" доходах. Ответ напрашивается сам - власть имущие олигархи все больше воруют у населения. И именно
для них и "произошла" "революция гидности". Все тайное становится явным.
Додано: Суб 07 лип, 2018 13:37
ygn, Уважаемый диванный эксперт. Наверно, Вы забыли, что при власти барыг курс гривне значительно завышен (сильное укрепление гривне без всяких причин). То есть курс к доллару должен был быть в районе 12 гривень за доллар, чтобы выравнять торговый баланс.
Дальше у нас был Донбасс и Крым, из-за которых у нас был отказ доступ в адекватной (ставке) финансирование кредитов (Украины).
И на десерт был "Банкопад". Более половина банков ушло в небетье, очень большое количество денег исчезло, также большая часть не удалось вернуть деньги утрачены в следствие аннексии Крыма и разрушение Донбасского региона.
Данный обменный курс - это не отображение текущей власти, это отображение последствий, которые обрушились на нашу неньку.
И не стоит забывать, что на протяжение нескольких лет падают валюты развивающих стран (Казахстан, Турция и т.п.)
"Всё в наших руках, поэтому их нельзя опускать" (Коко Шанель)
Додано: Суб 07 лип, 2018 18:41
Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.
Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:49
Все вірно сказав міністр. Одна з головних основ тіньової економіки це є корупція на найвищому державному рівні
Додано: Нед 08 лип, 2018 07:48
Вы правы.
Им уже в 90е пора было брать в руки нарезное оружие, а ещё лучше с оптикой и сокращать поголовье "успешных" приватизаторов и выводителей, а так имения по всему миру украинских "бизнесменов" будоражат разум аборигенов.
Ибо никто как они знают всю подноготную экономики, ценообразования, происхождения добавочной стоимости, и где девается маржа....
А сейчас концентрация этой нечисти достигла таких масштабов, что в Киеве можно и нужно обкладывать полностью кварталы. Вероятно Савченко за украинских пенсионеров в первую очередь думала.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:33
Re: Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії
Очень интересно получается. Точно как в фондах. Вложи в фонд деньги, а потом фонд тебе заявит что он банкрот. А если бы вложил деньги в недвигу, то недвига тебе не читала бы лекции о том что это ваши внуки виноваты - типа сталкивают лбами разные поколения. Да и недвига по наследству внукам отошла бы, а не в пользу государству.
Что заработал, то на пенсию и кушать будешь. У Гордона столько недвиги что он и не знает точного числа. Наверно на госпенсию Гордон явно не рассчитывает.
Кстати полезный совет тем кто сдает недвигу до 100 метров в аренду. Если вы на упрощенке второй группе, то вам для легализации перед государством нужно всего то открыть на себя КВЕД 68,20 и прописать его в свидетельство в налоговой. Дополнительных налогов с вас снимать не должны, будете и дальше платить в ЕСВ 22% и налогов 10-20%. Ну еще и % за метраж больший 60 метров.
Но помните, что государство всегда обманывает своих ...(не знаю даже как написать, кто мы для государства), может что то и поменять в правилах игры. Так что есть ли смысл светить сдачу квартиры в аренду, это уже другой вопрос. Государство делает все чтобы содрать с нас, да побольше, побольше.
Додано: Нед 08 лип, 2018 12:59
Спасибо за "пояснение". Аж сразу всем полегчало. "Поясняйте" исчо!
Всё IMHO
|