Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії

Додано: Нед 08 лип, 2018 11:33

Очень интересно получается. Точно как в фондах. Вложи в фонд деньги, а потом фонд тебе заявит что он банкрот. А если бы вложил деньги в недвигу, то недвига тебе не читала бы лекции о том что это ваши внуки виноваты - типа сталкивают лбами разные поколения. Да и недвига по наследству внукам отошла бы, а не в пользу государству.

Что заработал, то на пенсию и кушать будешь. У Гордона столько недвиги что он и не знает точного числа. Наверно на госпенсию Гордон явно не рассчитывает.



Кстати полезный совет тем кто сдает недвигу до 100 метров в аренду. Если вы на упрощенке второй группе, то вам для легализации перед государством нужно всего то открыть на себя КВЕД 68,20 и прописать его в свидетельство в налоговой. Дополнительных налогов с вас снимать не должны, будете и дальше платить в ЕСВ 22% и налогов 10-20%. Ну еще и % за метраж больший 60 метров.



Но помните, что государство всегда обманывает своих ...(не знаю даже как написать, кто мы для государства), может что то и поменять в правилах игры. Так что есть ли смысл светить сдачу квартиры в аренду, это уже другой вопрос. Государство делает все чтобы содрать с нас, да побольше, побольше.