Українцям пояснили, чому у них маленькі пенсії

Kudrjavuy написав: AlifeSoft написав: Потому что пенсионеры вместо того чтобы определится болтались как некая субстанция между Европой и Россией. Поляки еще до 90-х определились и у них сейчас все супер. Если бы мы в 90-х взяли курс на Европу, то это не украинцы ездили бы к полякам, а наоборот.



Так что пенсионеры свою пенсию прожрали и просрали, пусть радуются тому что хоть что-то дают.

Вы правы.

Вы правы.

Им уже в 90е пора было брать в руки нарезное оружие, а ещё лучше с оптикой и сокращать поголовье "успешных" приватизаторов и выводителей, а так имения по всему миру украинских "бизнесменов" будоражат разум аборигенов.



Так чего же вы не брали? Я в школе в то время учился, потом в универе. Лично я и мои родители пенсионеры сейчас текущий курс Порошенко считают полностью верным (хоть не согласны со всеми его методами).

