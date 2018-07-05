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У Раді хочуть захистити
українців від неякісних...

У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:47

У Раді хочуть захистити українців від неякісних...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Дивися повний текст У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:48

наверно Оленька в курсе, что от ботулизма вакцину в Украине практически не достать... может еще и по этому умирают люди? Что за депутаты, всё им мало денег...
Cactus
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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