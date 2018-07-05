Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:47
У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:48
наверно Оленька в курсе, что от ботулизма вакцину в Украине практически не достать... может еще и по этому умирают люди? Что за депутаты, всё им мало денег...
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