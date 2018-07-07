Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
Дивися повний текст У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:47
У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Раді хочуть захистити українців від неякісних продуктів харчування.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 21:48
наверно Оленька в курсе, что от ботулизма вакцину в Украине практически не достать... может еще и по этому умирают люди? Что за депутаты, всё им мало денег...
Додано: Суб 07 лип, 2018 07:07
Проблема ботулизма явно не основная. Наибольшая опасность от использования вредных добавок, химии и консервантов. 90% продуктов опасны для употребления. И здесь должны отвечать все депутаты и правительство. Это они содержат торговые сети, комбинаты и фермы, где выращивается такая продукция, это они закупают некачественную продукцию за рубежом. Это они набивают свои карманы, травя украинцев.
Додано: Нед 08 лип, 2018 11:15
Re: У Раді хочуть захистити українців від неякісних...
Пора уже и Киевский торт возвращать в килограммовый вес. Глядишь и молоко скоро литровое будут продавать. А то ходишь и делаешь СРАВНИ. И не понимаешь чи срав чи ни? Но бабло отдал то это полюбому точно.
Додано: Нед 08 лип, 2018 13:37
Ок, давайте всё запретим. Можно ещё давить бульдозером, как "за паребриком".
Наши керманычи оттуда ведь берут законотворческое "натхнення"?
Всё IMHO
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