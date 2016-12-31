Про це в Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.
Дивися повний текст Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень аліментів, - Мін'юст.
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Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:02
Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень аліментів, - Мін'юст.
Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:02
Рідкісне брехло цей Петренко. І це людина яка обіймає посаду міністра :(
Виконавча служба що підпорядкована цьому казкарю не має інформації щодо платежів. Петренка плутає себе або з керівником Нацбанку або Держказначейства чи можливо з керівником команди асенізаторів.
Підлеглі подають недолугому міністрові недостовірну інформацію яку Петренко розносить під виглядом перемог. <Facepalm>
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