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Щотижня українські діти
отримують 100 млн гривень...

Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:02

Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в Twitter повідомив міністр юстиції України Павло Петренко.

Дивися повний текст Щотижня українські діти отримують 100 млн гривень аліментів, - Мін'юст.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 06 лип, 2018 22:02

Рідкісне брехло цей Петренко. І це людина яка обіймає посаду міністра :(

Виконавча служба що підпорядкована цьому казкарю не має інформації щодо платежів. Петренка плутає себе або з керівником Нацбанку або Держказначейства чи можливо з керівником команди асенізаторів.
Підлеглі подають недолугому міністрові недостовірну інформацію яку Петренко розносить під виглядом перемог. <Facepalm>
Biba
 
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