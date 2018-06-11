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Panama papers. Екс-прем'єра Пакистану засудили до 10...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 01:01
Пропонуємо до обговорення:
Колишній прем'єр-міністр Пакистану Наваз Шаріф засуджений у Пакистані до десяти років в'язниці і штрафу в розмірі $10,6 млн за звинуваченням у корупції.
Дивися повний текст Panama papers. Екс-прем'єра Пакистану засудили до 10 років в'язниці за корупцію
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Додано: Суб 07 лип, 2018 01:01
Хотел бы узнать, кто из словленных в последнее время корупционеров сейчас сидит в тюрьме.
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