Пристрій оснащений модулем Wi-Fi зі зниженим енергоспоживанням.
Дивися повний текст Samsung презентувала \"розумний\" замок для дверей.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 06:07
Samsung презентувала "розумний" замок для дверей
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Samsung презентувала \"розумний\" замок для дверей.
Додано: Суб 07 лип, 2018 06:07
Также нет инфы подходит ли он для наших реалий.и наших условий.тип замка как в отелях ну совсем не для наших домов,неговоря про силуминовую и пластиковую основу.
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