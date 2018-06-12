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Samsung презентувала
"розумний" замок для дверей

Samsung презентувала "розумний" замок для дверей
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 06:07

Samsung презентувала "розумний" замок для дверей

Пропонуємо до обговорення:
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Дивися повний текст Samsung презентувала \"розумний\" замок для дверей.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 06:07

Также нет инфы подходит ли он для наших реалий.и наших условий.тип замка как в отелях ну совсем не для наших домов,неговоря про силуминовую и пластиковую основу.
lavidenko
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