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За 4 роки українське
громадянство отримали понад 4...

За 4 роки українське громадянство отримали понад 4...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 06:10

За 4 роки українське громадянство отримали понад 4...

Пропонуємо до обговорення:
У 2014 році українське громадянство отримали - 1315 іноземців, в 2015 - 972, в 2016 - 836, в 2017 - 957 осіб.

Дивися повний текст За 4 роки українське громадянство отримали понад 4 тисячі іноземців.
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 06:10

Більше 4 тисяч... ну так, більше 4 тисяч, виходить, сумарно 67 тисяч. Скільки з них склали іспит з української мови?
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