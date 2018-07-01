|
|
Чому українці працюють нелегально (дослідження)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04
Пропонуємо до обговорення:
Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи.
Дивися повний текст Чому українці працюють нелегально (дослідження)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 83021
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 118 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04
ЗАЧЕМ получать на 50% меньше???
-
6333280
-
-
- Повідомлень: 169
- З нами з: 24.01.16
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 51 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор