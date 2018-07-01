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Чому українці працюють
нелегально (дослідження)

Чому українці працюють нелегально (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04

Чому українці працюють нелегально (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи.

Дивися повний текст Чому українці працюють нелегально (дослідження).
R2
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ЗАЧЕМ получать на 50% меньше???
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:56

"Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него”. В Европе ее выбирало меньшинство людей"

Просто в Европе большинство не надеется на государство. Наш менталитет, наоборот. Все уверены что только государство накормит напоит и сиську даст.
otg
 
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otg К счастью сиськи закончились. :D
Polly
 
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