Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи.
Дивися повний текст Чому українці працюють нелегально (дослідження).
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04
Чому українці працюють нелегально (дослідження)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Чому українці працюють нелегально (дослідження).
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:56
"Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него”. В Европе ее выбирало меньшинство людей"
Просто в Европе большинство не надеется на государство. Наш менталитет, наоборот. Все уверены что только государство накормит напоит и сиську даст.
Додано: Суб 07 лип, 2018 11:40
Если бы собранные налоги шли туда, куда и предназначены, на образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры и т.д - а содержание чиновников по остаточному принципу, да еще и в зависимости от результатов,то и платили бы охотнее. и зарплату не скрывали...А раз сначала нужно набить прожорки рукамиводителей, а из оставшегося накрутить откатов- заносов- распилов, то и выходит, что по госзакупкам любой товар раза в два выше рынковой стоимости. Как говорится, не заплатил налоги, и где-то заплакал ребенок. Ребенок депутата, которому не хватает на новый Бентли и уикенд на Багамах...
|