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Чому українці працюють
нелегально (дослідження)

Чому українці працюють нелегально (дослідження)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:04

Чому українці працюють нелегально (дослідження)

Пропонуємо до обговорення:
Українці не вірять державі, тому не реєструють місце роботи.

Дивися повний текст Чому українці працюють нелегально (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:56

"Государство ничего не делает для людей, почему я буду что-то делать для него”. В Европе ее выбирало меньшинство людей"

Просто в Европе большинство не надеется на государство. Наш менталитет, наоборот. Все уверены что только государство накормит напоит и сиську даст.
otg
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 10:27

otg К счастью сиськи закончились. :D
Polly
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:40

Если бы собранные налоги шли туда, куда и предназначены, на образование, здравоохранение, развитие инфраструктуры и т.д - а содержание чиновников по остаточному принципу, да еще и в зависимости от результатов,то и платили бы охотнее. и зарплату не скрывали...А раз сначала нужно набить прожорки рукамиводителей, а из оставшегося накрутить откатов- заносов- распилов, то и выходит, что по госзакупкам любой товар раза в два выше рынковой стоимости. Как говорится, не заплатил налоги, и где-то заплакал ребенок. Ребенок депутата, которому не хватает на новый Бентли и уикенд на Багамах...
ZZZZZZZZZ
 
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:31

otg, ну да, именно поэтому в Европе такое нашествие иммигрантов
Moimir
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:21

Re: Чому українці працюють нелегально (дослідження)

да просто офигеннвй размер налога... мне предприниматели бизнесмены так и говорят что если кто хочет у них работать по белому то от озвученой на собеседовании зарплаты пусть отнимают все налоги .
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 23:33

  yama написав:да просто офигеннвй размер налога... мне предприниматели бизнесмены так и говорят что если кто хочет у них работать по белому то от озвученой на собеседовании зарплаты пусть отнимают все налоги .

ЕСВ 22%. Налог на прибыль 18% + расходы на обнал + риск быть пойманным за ж***. В чем выгода для предприятия?
Gastarbaiter
 
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