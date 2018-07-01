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З яких країн українські заробітчани перераховують додому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 07 лип, 2018 09:51
Пропонуємо до обговорення:
Більшість грошей українці перераховують з країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 09:51
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