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З яких країн українські заробітчани
перераховують додому...

З яких країн українські заробітчани перераховують додому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:51

З яких країн українські заробітчани перераховують додому...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість грошей українці перераховують з країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках.

Дивися повний текст З яких країн українські заробітчани перераховують додому найбільше грошей.
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