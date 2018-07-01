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З яких країн українські заробітчани
перераховують додому...

З яких країн українські заробітчани перераховують додому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 09:51

З яких країн українські заробітчани перераховують додому...

Пропонуємо до обговорення:
Більшість грошей українці перераховують з країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках.

Дивися повний текст З яких країн українські заробітчани перераховують додому найбільше грошей.
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Крупнейший инвестор в экономику Украины
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 16:13

Суммы средств оттуда в пять раз больше, чем из стран СНГ: 1 млрд 640 млн долларов (ЕС) против 340 млн долларов (СНГ).

Интересная новость. Учитывая (далее все цитаты и ссылки с оффсайта Исполкома СНГ), что в СНГ входят и РФ, и Украина:

СОСТАВ
Совета глав правительств
Содружества Независимых Государств
...
Председатель Правительства
Российской Федерации

МЕДВЕДЕВ
Дмитрий Анатольевич
...
Премьер-министр
Украины

ГРОЙСМАН
Владимир Борисович

http://www.e-cis.info/page.php?id=18970

Совет постоянных полномочных представителей
государств – участников Содружества при уставных и других органах Содружества
...
Временно исполняющий обязанности Постоянного полномочного представителя Украины при координационных институтах Содружества Независимых Государств

ДАРИБОГОВА
Ольга Алексеевна

http://e-cis.info/page.php?id=354

ЗАЯВЛЕНИЕ
глав государств – участников Содружества Независимых Государств
в связи с 25-летием СНГ
15 сентября 2016 г.

http://www.cis.minsk.by/news.php?id=6935
(на фото третий справа очень похож на Турчинова, только побритого)

18 июня 2018 года
"Мы получили ноту, что в посольстве Украины в Беларуси будет выделен отдельный дипломат, который будет отвечать за контакты с Исполкомом СНГ", - сказал Сергей Лебедев. Он выразил надежду, что эти контакты будут продолжены.

При этом официальных документов о выходе Украины из СНГ в Исполкоме пока не получали. "Неучастие Украины в интеграционном взаимодействии в СНГ невыгодно ни самой Украине, ни другим странам Содружества. Мы по-прежнему выступаем за то, чтобы она вернулась в нашу семью", - подчеркнул Сергей Лебедев.

http://www.cis.minsk.by/news.php?id=9441
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