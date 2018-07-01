Більшість грошей українці перераховують з країн Євросоюзу, де перебувають на заробітках.
Дивися повний текст З яких країн українські заробітчани перераховують додому найбільше грошей.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 09:51
З яких країн українські заробітчани перераховують додому...
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Дивися повний текст З яких країн українські заробітчани перераховують додому найбільше грошей.
Додано: Суб 07 лип, 2018 16:13
Интересная новость. Учитывая (далее все цитаты и ссылки с оффсайта Исполкома СНГ), что в СНГ входят и РФ, и Украина:
(на фото третий справа очень похож на Турчинова, только побритого)
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