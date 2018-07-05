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День фінансів, 6 липня: крок
на зустріч для трудових...

День фінансів, 6 липня: крок на зустріч для трудових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 11:31

День фінансів, 6 липня: крок на зустріч для трудових...

Пропонуємо до обговорення:
Новини з Польщі для трудових мігрантів та плани Гройсмана щодо лотерейного бізнесу.

Дивися повний текст День фінансів, 6 липня: крок на зустріч для трудових мігрантів у Польщі, відеоспостереження в столиці, IKEA все ближче.
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