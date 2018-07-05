70,8% опитаних центром "Софія" вважають, що молодь має кращі можливості для самореалізації за кордоном, ніж в Україні.
Дивися повний текст 70% українців вважає, що молодь має більше можливості для самореалізації за кордоном, ніж в Україні.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 15:13
70% українців вважає, що молодь має більше можливості...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 70% українців вважає, що молодь має більше можливості для самореалізації за кордоном, ніж в Україні.
Додано: Суб 07 лип, 2018 15:13
Качество выезжающих в массе своей не сравнимо с теми, кто даже не думает об этой возможности. Так что иллюзии
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