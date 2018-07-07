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70% українців вважає, що
молодь має більше можливості...

70% українців вважає, що молодь має більше можливості...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 15:13

70% українців вважає, що молодь має більше можливості...

Пропонуємо до обговорення:
70,8% опитаних центром "Софія" вважають, що молодь має кращі можливості для самореалізації за кордоном, ніж в Україні.

Дивися повний текст 70% українців вважає, що молодь має більше можливості для самореалізації за кордоном, ніж в Україні.
R2
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Качество выезжающих в массе своей не сравнимо с теми, кто даже не думает об этой возможности. Так что иллюзии
Moimir
 
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Добре там, де нас нема...
0mage0
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