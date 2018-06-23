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У ЄС є претензії до українських
продуктів: висунули вимогу

У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:01

У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу

Пропонуємо до обговорення:
Основна претензія до українських продуктів, що ввозяться в країни Європи – неповний опис товару на етикетці.

Дивися повний текст У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 17:38

Если наши производители опишут всё,то дерьмо. что они кладут в продукты, то европейцы просто закроют все границы.
Ratatui
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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