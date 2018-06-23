Основна претензія до українських продуктів, що ввозяться в країни Європи – неповний опис товару на етикетці.
Дивися повний текст У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 17:01
У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У ЄС є претензії до українських продуктів: висунули вимогу.
Додано: Суб 07 лип, 2018 17:38
Если наши производители опишут всё,то дерьмо. что они кладут в продукты, то европейцы просто закроют все границы.
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