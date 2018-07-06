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Названо найпопулярніші серед
українців автомобілі з пробігом

Названо найпопулярніші серед українців автомобілі з пробігом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 18:25

Названо найпопулярніші серед українців автомобілі з пробігом

Пропонуємо до обговорення:
Почесне перше місце дісталося ВАЗу.

Дивися повний текст Названо найпопулярніші серед українців автомобілі з пробігом.
R2
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