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За 10 років статки найбагатших
людей Франції зросли втричі

За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:52

За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі

Пропонуємо до обговорення:
Загальний фінансовий стан становить в даний час €650 млрд.

Дивися повний текст За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 20:52

Якщо стали багатшими торговці предметами розкоші, значить їх покупці теж стали багатшими, як інакше б вони купляли предмети розкоші?
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:12

  0mage0 написав:Якщо стали багатшими торговці предметами розкоші, значить їх покупці теж стали багатшими, як інакше б вони купляли предмети розкоші?


Это все трансконтинентальные корпорации. Но реальная проблема для государственности, когда группа людей владеет-обеспечивает 30 процентов ВВП.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 07 лип, 2018 21:47

Re: За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втри

се ля зрадуаз
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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