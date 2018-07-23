Загальний фінансовий стан становить в даний час €650 млрд.
Дивися повний текст За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі.
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Додано: Суб 07 лип, 2018 20:52
За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втричі.
Додано: Суб 07 лип, 2018 20:52
Якщо стали багатшими торговці предметами розкоші, значить їх покупці теж стали багатшими, як інакше б вони купляли предмети розкоші?
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:12
Додано: Суб 07 лип, 2018 21:47
Re: За 10 років статки найбагатших людей Франції зросли втри
се ля зрадуаз
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Чет 26 лип, 2018 13:58
перед "Великой депрессией" богатые богатели, а бедные беднели.
Грядёт великий шухер.
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