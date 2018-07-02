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З наступного року по всій
країні запрацює мережа...

З наступного року по всій країні запрацює мережа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 01:36

З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури обіцяє, що наступного року на електрокарі можна буде комфортно доїхати з Києва до Одеси.

Дивися повний текст З наступного року по всій країні запрацює мережа заправок для електрокарів.
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