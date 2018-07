З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Додано: Нед 08 лип, 2018 19:37

барабашов написав: слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.



Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.

