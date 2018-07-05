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З наступного року по всій
країні запрацює мережа...

З наступного року по всій країні запрацює мережа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 01:36

З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури обіцяє, що наступного року на електрокарі можна буде комфортно доїхати з Києва до Одеси.

Дивися повний текст З наступного року по всій країні запрацює мережа заправок для електрокарів.
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Отлично. Замечательно "пиарится". Собаки лают , караван идет.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:08

слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:37

  барабашов написав:слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.


Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:38

  AlifeSoft написав:
  барабашов написав:слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.


Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.

2грн/км это ебзец.
Дизельная легковушка на трассе 5л ест, по 27грн - 1.35 км выходит, а тут Лифу или чему там ещё предлагают по 2 грн/км путешествовать. И то ещё вилами по воде написано, может счётчик Квт поставят и ещё дороже задуться до 60% выйдет.
Ночная зарядка по 36коп и ещё лучше от своей солнечной батареи конечно рулит. Но это у 95% пользователей несбыточная мечта(30-35к$ вложений + надо иметь участок и охрану на нём хорошую).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:47

  барабашов написав:
  AlifeSoft написав:Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.

2грн/км это ебзец.
Дизельная легковушка на трассе 5л ест, по 27грн - 1.35 км выходит, а тут Лифу или чему там ещё предлагают по 2 грн/км путешествовать. И то ещё вилами по воде написано, может счётчик Квт поставят и ещё дороже задуться до 60% выйдет.
Ночная зарядка по 36коп и ещё лучше от своей солнечной батареи конечно рулит. Но это у 95% пользователей несбыточная мечта(30-35к$ вложений + надо иметь участок и охрану на нём хорошую).


Лиф 200 Ватт на километр или 60 копеек за километр если считать только электричество с быстрых заправок. Если считать по ночному тарифу то 0.84 Коп за Квт.ч получается 17 копеек за километр. Маршрутки при такой цене - в пролете, выгоднее ездить на своем автомобиле.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:59

Re: З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Не поняли вы. Не по 3 или 3.50 квч/ч они заправлять будут, тут недолива в отличие от бензина нет и клиентов мало критически, они просто сам подход к розетке будут требовать оплатить - 40мин=300грн.
Сколько стоит заправить сходное авто на заправке в ЕС или США к примеру и именно по Квт/часам не в курсе?
барабашов
 
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