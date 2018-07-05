Міністр інфраструктури обіцяє, що наступного року на електрокарі можна буде комфортно доїхати з Києва до Одеси.
Дивися повний текст З наступного року по всій країні запрацює мережа заправок для електрокарів.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 01:36
З наступного року по всій країні запрацює мережа...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З наступного року по всій країні запрацює мережа заправок для електрокарів.
Додано: Нед 08 лип, 2018 18:08
слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.
Додано: Нед 08 лип, 2018 19:37
Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:38
2грн/км это ебзец.
Дизельная легковушка на трассе 5л ест, по 27грн - 1.35 км выходит, а тут Лифу или чему там ещё предлагают по 2 грн/км путешествовать. И то ещё вилами по воде написано, может счётчик Квт поставят и ещё дороже задуться до 60% выйдет.
Ночная зарядка по 36коп и ещё лучше от своей солнечной батареи конечно рулит. Но это у 95% пользователей несбыточная мечта(30-35к$ вложений + надо иметь участок и охрану на нём хорошую).
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:47
Лиф 200 Ватт на километр или 60 копеек за километр если считать только электричество с быстрых заправок. Если считать по ночному тарифу то 0.84 Коп за Квт.ч получается 17 копеек за километр. Маршрутки при такой цене - в пролете, выгоднее ездить на своем автомобиле.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
Додано: Нед 08 лип, 2018 21:59
Re: З наступного року по всій країні запрацює мережа...
Не поняли вы. Не по 3 или 3.50 квч/ч они заправлять будут, тут недолива в отличие от бензина нет и клиентов мало критически, они просто сам подход к розетке будут требовать оплатить - 40мин=300грн.
Сколько стоит заправить сходное авто на заправке в ЕС или США к примеру и именно по Квт/часам не в курсе?
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