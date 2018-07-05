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З наступного року по всій
країні запрацює мережа...

З наступного року по всій країні запрацює мережа...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 01:36

З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Пропонуємо до обговорення:
Міністр інфраструктури обіцяє, що наступного року на електрокарі можна буде комфортно доїхати з Києва до Одеси.

Дивися повний текст З наступного року по всій країні запрацює мережа заправок для електрокарів.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:08

слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 19:37

  барабашов написав:слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.


Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:38

  AlifeSoft написав:
  барабашов написав:слышал от знакомых, кто имеет десятки газовых и не только заправок, что "ынвэштар" уже заложил цены заправки "до почти полного" за полчаса тремя фазами в 10 у.е. а то и эвро. 300 грн на 150км. Как раз получится съэкономить у новоявленных электротесловодов.


Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.

2грн/км это ебзец.
Дизельная легковушка на трассе 5л ест, по 27грн - 1.35 км выходит, а тут Лифу или чему там ещё предлагают по 2 грн/км путешествовать. И то ещё вилами по воде написано, может счётчик Квт поставят и ещё дороже задуться до 60% выйдет.
Ночная зарядка по 36коп и ещё лучше от своей солнечной батареи конечно рулит. Но это у 95% пользователей несбыточная мечта(30-35к$ вложений + надо иметь участок и охрану на нём хорошую).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:47

  барабашов написав:
  AlifeSoft написав:Ну промышленная цена 2.40 грн за Квт.Ч + навар, будет около 3 грн за Квт.ч. Учитывая что дальние поездки на электромобилях не более 10%, в основном зарядка от собственной розетки и еще по ночному тарифу, то вполне нормально.

2грн/км это ебзец.
Дизельная легковушка на трассе 5л ест, по 27грн - 1.35 км выходит, а тут Лифу или чему там ещё предлагают по 2 грн/км путешествовать. И то ещё вилами по воде написано, может счётчик Квт поставят и ещё дороже задуться до 60% выйдет.
Ночная зарядка по 36коп и ещё лучше от своей солнечной батареи конечно рулит. Но это у 95% пользователей несбыточная мечта(30-35к$ вложений + надо иметь участок и охрану на нём хорошую).


Лиф 200 Ватт на километр или 60 копеек за километр если считать только электричество с быстрых заправок. Если считать по ночному тарифу то 0.84 Коп за Квт.ч получается 17 копеек за километр. Маршрутки при такой цене - в пролете, выгоднее ездить на своем автомобиле.
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 21:59

Re: З наступного року по всій країні запрацює мережа...

Не поняли вы. Не по 3 или 3.50 квч/ч они заправлять будут, тут недолива в отличие от бензина нет и клиентов мало критически, они просто сам подход к розетке будут требовать оплатить - 40мин=300грн.
Сколько стоит заправить сходное авто на заправке в ЕС или США к примеру и именно по Квт/часам не в курсе?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 22:39

  барабашов написав:Не поняли вы. Не по 3 или 3.50 квч/ч они заправлять будут, тут недолива в отличие от бензина нет и клиентов мало критически, они просто сам подход к розетке будут требовать оплатить - 40мин=300грн.


Ясно, украинский бизнес. Пролетят потом будут рассказывать про неправильный бизнес климат и отсутствие поддержки бизнеса от власти.

  барабашов написав:Сколько стоит заправить сходное авто на заправке в ЕС или США к примеру и именно по Квт/часам не в курсе?


10 cents off peak in The People"s Republic of California? Yikes! Here in Phoenix it is 4 cents!


4-10 центов в зависимости от штата
https://forums.tesla.com/forum/forums/h ... model-s-85
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 23:02

Какую чушь мелет этот при*** Омелян! Сеть электрозаправок уже давно работает. Украинцы "боятся выезжать за город" - чушь несусветная, ездят как и на обычных машинах между городами. Киев-Одесса через каждые 100 км. уже давно стоит суперчарджер, и стоял он там задолго до этого говномеса Омеляна! Владельцы электрокаров "хотят" постоянно находится у розетки - это вообще трэш, этот идиот не понимает как работает электрокар, целый министр! Чмошному министрику Омеляну поставили задачу вознести ахметовскую контору ДТЕК, которая поставила несчастных шесть заправок по скотскому тарифу (на которых никто не заряжается), а потом они раздуют и присвоят себе все лавры, якобы Омелян на пару с ахметкой сделали украину электротранспортной страной. Жрите галстук, горе-пиарщики! Уже без вас всё работает и давно!
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