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Возьму займ под проценты,
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Возьму займ под проценты, расписку, нот. расписку, без залог
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Пошук коштів. Кредити для юридичних і фізичних осіб, інвестиції в startup або діючий бізнес, кредитування виробників і приватних осіб, залучення інвестицій
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 03:13

Возьму займ под проценты, расписку, нот. расписку, без залог

Добрый день, дорогие друзья. Постараюсь быть краток и искреннен. Необходима сумма 32000 грн. На срок ~2 года, срок зависит от процентов. О себе, 35 лет, Запорожская область, идеально позитивная кредитная история, за много лет есть закрытые кредиты, один активен, ни разу не было просрочек и т.п. Высшее образование, большой опыт официальной работы в разных сферах, IT, бухгалтерия, продажи, логистика, аналитика и т.п.. На текущий момент работаю неофициально, удаленно в интернет магазине РФ (с ноября 2017) выгодней так, зп минимум от 10000 грн. в мес. Есть кредит по которому плачу 2100 грн в мес, алименты 1500 грн. Так сложились обстоятельства что недавно оброс займами в МФО на эту сумму (32000 нужно чтобы закрыться и не платить 10000 процентов в месяц., (благодаря бывшей пассии, шерше ля фам блин, и кредит оттуда идет), да, понимаю что безрассудно поступил, но учатся на ошибках своих, теперь опытен. Не хочу платить конские проценты в несколько МФО, в банки потыкался, отказали мол не оформлен. Залога предоставить не могу, нет оформленной на меня собственности. Адекватен и открыт к диалогу. Прошу предложений и советов как раскидаться с возникшей проблемой у тех кто сталкивался. В тему частных займов не углублялся, рассмотрю варианты расписки, нот. расписки и т.п. Выслушаю предложения.
sergey1983
 
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