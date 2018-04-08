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У мережі блокчейн було
загублено 6 млн біткойнів

У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:11

У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів

Пропонуємо до обговорення:
Загублена кількість становить 35,29% від загального числа криптовалюти.

Дивися повний текст У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:11

А звідки вони знають, що доступ до них втрачено? Може власники не використовують їх просто зараз, а доступ мають...
максимальна кількість біткойнів становить 17 мільйонів

Не максимальна, а поточна.
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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