Загублена кількість становить 35,29% від загального числа криптовалюти.
Дивися повний текст У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 06:11
У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У мережі блокчейн було загублено 6 млн біткойнів.
Додано: Нед 08 лип, 2018 06:11
А звідки вони знають, що доступ до них втрачено? Може власники не використовують їх просто зараз, а доступ мають...
Не максимальна, а поточна.
Додано: Пон 09 лип, 2018 04:28
Уважаемый автор, удалите статью с ресурса, это просто позор. Количество ошибок в тексте не сосчитать.
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