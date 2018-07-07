Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
Ну и как здесь не забухать при такой зраде, что аж за Юлю голосовать хочется.
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