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За два роки витрати українців
на алкоголь і тютюн зросли...

За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31

За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані Держстатистики.

Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31

Ну и как здесь не забухать при такой зраде, что аж за Юлю голосовать хочется.
AlifeSoft
 
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