Про це свідчать дані Держстатистики.
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
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Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст За два роки витрати українців на алкоголь і тютюн зросли майже на 60% - статистика.
Додано: Нед 08 лип, 2018 06:31
Ну и как здесь не забухать при такой зраде, что аж за Юлю голосовать хочется.
Додано: Нед 08 лип, 2018 08:41
А что насчет стоимости алкоголя и табака в 2016 и 2018, я не курю и водку покупаю может раз в году, поэтому цен точно не помню, но в интернете легко найти что тогда минимальная цена за бутылку была 55 грн., а сейчас 79 грн., т.е. рост 43%, ну и по остальным упомянутым позициям ситуация похожа, так что ничего удивительного в этом росте нет...
Додано: Нед 08 лип, 2018 09:53
Удивительно, что в ответ на рост цены в 43 процента, народ стал употреблять спиртное больше на 58 процентов. Походу не от хорошей жизни ))) А я думаю, что еще больше вырос процент потребления, так как с такими ценами стал выгоден контрафакт. Еще пару лет такого роста и здоровье население серьезно пошатнется.
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